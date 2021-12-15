Правительство может ужесточить правила въезда в Украину
12:27 19 Март Киев, Украина
Глава Минздрава Максим Степанов
, с целью предотвращения распространения коронавируса, предложил правительству изменить условия въезда в Украину.
Условием для въезда в страну может стать отрицательный результат ПЦР-тестирования
накоронавирус, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.
"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают", - сказал министр.
"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", - добавил он.
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