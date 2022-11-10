Правительство Молдовы требует запретить партию "Шор"

Кабинет министров Молдовы одобрил запрос главы Минюста страны Серджиу Литвиненко, предложившего обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона.
Об этом сообщает NewsMaker.
Об этом сообщает NewsMaker.
По словам Литвиненко, в запросе приведено достаточно аргументов в пользу этого утверждения.
Кабинет министров единогласно одобрил инициативу Литвиненко.
Как отмечает издание, заседание правительства проходило на фоне протеста сторонников партии Шор.
Партия Шор была основана как общественно-политическое движение Равноправие 13 июня 1998 года. 19 июня 2016 года призраков города Оргеев Илан Шор стал главой движения, сменив его основателя, Валерия Клименко. С 2020 года глава партии Илан Шор находится в бегах и был объявлен в международный розыск по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
В 2022 году, после российского вторжения в Украину, партия Шор начала активно взаимодействовать с российскими властями, депутаты посетили москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против действующей власти в Молдовы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии