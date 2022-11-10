07:35 10 ноября Киев, Украина

Кабинет министров Молдовы одобрил запрос главы Минюста страны Серджиу Литвиненко, предложившего обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона.



Об этом сообщает NewsMaker.

"Партия "Шор" действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы", - считает Литвиненко.

По словам Литвиненко, в запросе приведено достаточно аргументов в пользу этого утверждения.

"По моему мнению, есть все конституционные обстоятельства для подачи этого заявления и признания неконституционности этой партии", — сказал глава Минюста Молдовы.

Кабинет министров единогласно одобрил инициативу Литвиненко.



Как отмечает издание, заседание правительства проходило на фоне протеста сторонников партии Шор.



Партия Шор была основана как общественно-политическое движение Равноправие 13 июня 1998 года. 19 июня 2016 года призраков города Оргеев Илан Шор стал главой движения, сменив его основателя, Валерия Клименко. С 2020 года глава партии Илан Шор находится в бегах и был объявлен в международный розыск по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.



В 2022 году, после российского вторжения в Украину, партия Шор начала активно взаимодействовать с российскими властями, депутаты посетили москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против действующей власти в Молдовы.



