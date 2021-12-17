Правительство купит переселенцам жилье

По информации, полученной с Правительственного портала, стало известно, что Кабинет министров Украины выделил 5,6 млн гривен на временное жилье переселенцам. На выделенные средства до конца 2020 года планируют купить 18 квартир и один дом в разных областях Украины, где смогут жить вынужденные переселенцы.

Отмечается, что за счет средств субвенции приобретут жилье в населенных пунктах Донецкой области: город Краматорск - 10 квартир, город Покровск - 8 квартир и Запорожской области: город Приморск - 1 дом.

При этом всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

Законом Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" предусмотрены расходы бюджета в сумме 20 млн гривен, главным распорядителем которых является Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение о выделении 25 млн евро переселенцам.