Правительство готовит новые штрафы для браконьеров-рыбаков

Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил рыболовства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
По словам Малеваного, в 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году.
Законопроект увеличивает суммы наказаний за различные нарушения, которые приводят к вреду водным экосистемам.
Новый проект закона значительно повышает эти штрафы:
- За нарушение правил рыболовства - 680 - 2550 гривен.
- При использовании запрещенных орудий лова при рыболовства, сокрытии объемов изъятия водных биоресурсов во время специального использования водных биоресурсов, то есть грубые нарушения - 3400 - 8500 гривен.
- Нарушение требований по охране краснокнижных видов - 1700 - 3400 гривен.
- Превышение утвержденных лимитов, долей добычи (вылова) использование природных ресурсов - 1700 - 5100 гривен.
- За засорение водоемов и нарушение водоохранного режима - 1700 - 3400 гривен.
Проект закона также вводит право инспекторов ГЭИ использовать транспорт, который принадлежит общественным инспекторам.
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