Правительство готовит новые штрафы для браконьеров-рыбаков

16:51 07 Сентябрь Киев, Украина

Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"На днях Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект, повышающий штрафы за нарушение правил рыболовства и вред среде обитания биоресурсов. Сейчас этот проект готовится ко второму чтению, рассматриваются последние правки", - отметил он.

По словам Малеваного, в 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году.

"Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас 17 грн). Кого может сдержать такое "наказание"?" - написал глава инспекции.

Законопроект увеличивает суммы наказаний за различные нарушения, которые приводят к вреду водным экосистемам.

Новый проект закона значительно повышает эти штрафы:

За нарушение правил рыболовства - 680 - 2550 гривен.

При использовании запрещенных орудий лова при рыболовства, сокрытии объемов изъятия водных биоресурсов во время специального использования водных биоресурсов, то есть грубые нарушения - 3400 - 8500 гривен.

Нарушение требований по охране краснокнижных видов - 1700 - 3400 гривен.

Превышение утвержденных лимитов, долей добычи (вылова) использование природных ресурсов - 1700 - 5100 гривен.

За засорение водоемов и нарушение водоохранного режима - 1700 - 3400 гривен.

Проект закона также вводит право инспекторов ГЭИ использовать транспорт, который принадлежит общественным инспекторам.