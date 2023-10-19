Правительство Германии планирует ускорить интеграцию украинских беженцев в рынок труда

Власти Германии предложили шаги по ускорению интеграции десятков тысяч украинских беженцев на рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.





За последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут их в ближайшие месяцы. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства труда и социальных дел ФРГ За последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут их в ближайшие месяцы.

"Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт работы и получить дальнейшую квалификацию", - говорится в сообщении ведомства.

Там признается, что это способствует обеспечению потребности Германии в квалифицированных работниках.



Министр труда Губертус Гайль заявил, что Министерство труда и Федеральное агентство занятости предпринимают ряд мер с целью ускорения процесса интеграции украинских беженцев. В частности, он отметил, что правительство хотело бы убедить крупные компании, агентства временной занятости и отраслевые ассоциации взять на себя соответствующие обязательства по трудоустройству искателей убежища, даже если те еще не в совершенстве владеют немецким.



Министр предложил назначить специального представителя правительства по интеграции беженцев на рынок труда и назвал кандидатуру — Даниэля Терценбаха. Спецпредставитель будет поддерживать реализацию трудоустройства в режиме "турбо" для беженцев и будет регулярно отчитываться федеральному правительству о состоянии интеграции беженцев на рынок труда.



По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны россии против Украины, трудоспособно 52%. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.