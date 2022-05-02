Правительство ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении запрета на импорт нефти из рф

На переговорах о введении шестого пакета санкций против России Германия высказалась в поддержку нефтяного эмбарго, пишет Die Welt
По данным издания, это произошло в ходе недавних переговоров представителей стран Евросоюза в Брюсселе, на которых обсуждался шестой пакет санкций. Таким образом, введение нефтяного эмбарго стало гораздо более вероятным.
Судя по всему, Германия решила изменить свое мнение из-за успехов в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от российской нефти за время войны сократилась с 35% до 12%. Он отметил, что благодаря усилиям по диверсификации поставщиков "черного золота" и при поддержке польского правительства ФРГ находится "в нескольких днях от того, чтобы стать независимой от российской нефти".
Судя по всему, Германия решила изменить свое мнение из-за успехов в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от российской нефти за время войны сократилась с 35% до 12%. Он отметил, что благодаря усилиям по диверсификации поставщиков "черного золота" и при поддержке польского правительства ФРГ находится "в нескольких днях от того, чтобы стать независимой от российской нефти".
Единственные страны ЕС, которые до сих пор не поддержали введение эмбарго, это Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция. Словакия и Венгрия, как утверждают дипломаты, не хотят идти на такой шаг из-за большой зависимости от поставок российской нефти.
До сих пор Германия была одним из главных противников антироссийских санкций. Она выступала не только против нефтяного эмбарго, но и против введения санкций в отношении Сбербанка и отключения его от международной платежной системы SWIFT. Как следует из документов, которые видел Bloomberg, Берлин опасался, что санкции приведут к нарушению сделок, связанных с энергетикой. В последние недели государство перешло к использованию альтернативных поставщиков энергии, и Германия, как и в случае с нефтью, изменила свое решение.
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