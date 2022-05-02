Правительство ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении запрета на импорт нефти из рф

08:53 02 мая Киев, Украина

На переговорах о введении шестого пакета санкций против России Германия высказалась в поддержку нефтяного эмбарго, пишет Die Welt

По данным издания, это произошло в ходе недавних переговоров представителей стран Евросоюза в Брюсселе, на которых обсуждался шестой пакет санкций. Таким образом, введение нефтяного эмбарго стало гораздо более вероятным.



Судя по всему, Германия решила изменить свое мнение из-за успехов в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от российской нефти за время войны сократилась с 35% до 12%. Он отметил, что благодаря усилиям по диверсификации поставщиков "черного золота" и при поддержке польского правительства ФРГ находится "в нескольких днях от того, чтобы стать независимой от российской нефти".