Правительство Финляндии планирует ограничить выдачу виз россиянам

14:45 05 августа Киев, Украина





По его словам, Хельсинки собирается снизить число выдаваемых туристических виз, сократив количество записей для подачи документов в посольство и консульства Финляндии в россии. При этом другие типы виз будут оформляться как и прежде.



Хаависто отметил, что это временная мера. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство одобрило планы начать ограничение количества виз, выдаваемых россиянам.По его словам, Хельсинки собирается снизить число выдаваемых туристических виз, сократив количество записей для подачи документов в посольство и консульства Финляндии в россии. При этом другие типы виз будут оформляться как и прежде.Хаависто отметил, что это временная мера. Финляндия ожидает, что более скоординированное решение, уже на уровне Евросоюза, будет принято в конце августа на встрече европейских министров иностранных дел в Чехии.

«Мы не единственная страна, у которой есть проблемы с этим вопросом [с визами]. Должен быть более скоординированный подход ЕС», — добавил он.

За отмену туристических виз россиянам также выступают Эстония, Латвия, Польша и Бельгия. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.