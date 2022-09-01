Правительства 10 стран опровергли фейк россиян о разработке биологического оружия в «секретных лабораториях»

12:11 30 августа Киев, Украина

Правительство Украины и еще 9 стран – США, Армении, Грузии, Ирака, Иордании, Либерии, Филиппин, Сьерра-Леоне и Уганды – опубликовали совместное заявление, опровергающее пропаганду кремля о разработке биологического оружия в лабораториях.

Текст заявления доступен на сайте Госдепартамента США.

"Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы по снижению биологической угрозы, которая является частью Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США. Эти партнерства имеют исключительно мирные цели. Они не имеют никакого отношения к оружию", – говорится в заявлении.

Сотрудничество упомянутых стран направлено на защиту здоровья людей и животных, в частности "в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также в повышении биобезопасности и биозащиты лабораторий".



Подписанты заявления призвали все государства-участники Конвенции о биологическом оружии работать вместе, чтобы повысить защиту против инфекционных заболеваний.



Конвенция о биологическом оружии от 1972 г. запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсичного оружия.