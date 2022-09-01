Правительства 10 стран опровергли фейк россиян о разработке биологического оружия в «секретных лабораториях»

Правительство Украины и еще 9 стран – США, Армении, Грузии, Ирака, Иордании, Либерии, Филиппин, Сьерра-Леоне и Уганды – опубликовали совместное заявление, опровергающее пропаганду кремля о разработке биологического оружия в лабораториях.
Текст заявления доступен на сайте Госдепартамента США.
Сотрудничество упомянутых стран направлено на защиту здоровья людей и животных, в частности "в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также в повышении биобезопасности и биозащиты лабораторий".
Подписанты заявления призвали все государства-участники Конвенции о биологическом оружии работать вместе, чтобы повысить защиту против инфекционных заболеваний.
Конвенция о биологическом оружии от 1972 г. запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсичного оружия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии