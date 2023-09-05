Прага готова помочь Украине в реализации украинской формулы мира

18:53 09 августа Киев, Украина

После мирного саммита по Украине в Джидде, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский объявил о готовности своей страны помочь Украине в реализации мирного плана. Чехия хочет предоставить поддержку в обеспечении ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления рф.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после встречи с президентом Петром Павелом 9 августа.

Глава МИД рассказал главе чешского государства об итогах мирного саммита по Украине, который состоялся в Джидде 5-6 августа.

"Я сообщил ему (президенту - Ред.), что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", - отметил Липовский.

При этом замминистра Ян Мариан уточнил, что Чехия хочет помочь в выполнении первого пункта мирного плана – обеспечении ядерной и радиационной безопасности, а также помочь создать Специальный трибунал по военным преступлениям россии.