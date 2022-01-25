Поздравления с Днем Победы от Путина и Лукашенко украинскому народу

13:54 08 Май Киев, Украина

Попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, пожалуй так можно назвать лицемерные поздравления в адрес украинцев со стороны лидеров России и Беларуси. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в числе адресатов поздравления с Днем Победы назвал народ Украины.

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана..., а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили у российского президента.

В Кремле отмечают, что в поздравлениях Путин, в частности, "выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами".

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил украинцев с Днем Победы. Письмо он отправил по дипломатической почте нардепу Слуги народа Евгению Шевченко.

В данный момент Украина прервала официальное сообщение с действующей властью Беларуси, поэтому Лукашенко заранее отправил письмо нардепу. Лукашенко подчеркнул, что потери Беларуси и Украины в этой войне были самыми тяжёлыми за всю историю стран.