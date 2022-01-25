Поздравления с Днем Победы от Путина и Лукашенко украинскому народу

Попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, пожалуй так можно назвать лицемерные поздравления в адрес украинцев со стороны лидеров России и Беларуси. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в числе адресатов поздравления с Днем Победы назвал народ Украины.
В Кремле отмечают, что в поздравлениях Путин, в частности, "выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами".
Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил украинцев с Днем Победы. Письмо он отправил по дипломатической почте нардепу Слуги народа Евгению Шевченко.
В данный момент Украина прервала официальное сообщение с действующей властью Беларуси, поэтому Лукашенко заранее отправил письмо нардепу. Лукашенко подчеркнул, что потери Беларуси и Украины в этой войне были самыми тяжёлыми за всю историю стран.
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