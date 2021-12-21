Появился текст законопроекта о ликвидации ОАСК

11:41 14 Апрель Киев, Украина

Зеленский предложил ликвидировать Окружной админсуд Киева, на сайте парламента опубликован текст президентского законопроекта

Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, документом предусматривается ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве и определить, что территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.