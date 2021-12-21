Появился текст законопроекта о ликвидации ОАСК

Зеленский предложил ликвидировать Окружной админсуд Киева, на сайте парламента опубликован текст президентского законопроекта.
Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, документом предусматривается ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве и определить, что территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.
Также законопроект предлагает установить, что со дня вступления в силу закона Окружной административный суд города Киева прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудных этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.
Согласно обнародованному тексту, реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год на финансирование органов в системе правосудия.
Кроме того сообщается, что для надлежащей реализации этого законопроекта также вносится проект Закона Украины "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", который зарегистрирован в Верховной Раде под номером 5370.
В пояснительной записке отмечается, что оба законопроекта содержательно связаны, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно.
Также отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В то же время другим законопроектом № 5370 "О внесении изменения в раздел ХII "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", как указано в пояснительной записке, "предлагается дополнить раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" новым пунктом 32, установив, что во время ликвидации Окружного административного суда города Киева положения части шестой статьи 147 указанного закона о порядке прекращения осуществления правосудия ликвидируемым судом и передаче им судебных дел применяются с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О ликвидации окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
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