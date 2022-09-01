Появилось расследование CNN, разбивающее российскую версию трагедии в Еленовке

Россия утверждает, что Украина использовала американское оружие HIMARS для убийства заключенных, расследование телерадиокомпаний CNN подтверждает, что это ложь.
Выводы основаны на анализе видео и фото с места трагедии, спутниковых снимков до и после взрыва, экспертных оценках криминалистов и специалистов по оружию.
Утром после теракта представитель прокремлевского телеканала Звезда указал на аккуратно разложенные фрагменты, один из которых имел серийный номер ракеты HIMARS, версию удара именно этой ракетой поддержал и официальный представитель Минобороны россии генерал Конашенков.
Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит, просмотревший изображения и видео последствий, говорит, что здание с такими тонкими стенами и металлической крышей ни за что не устояло бы после удара с такой РСЗО, а номер ракеты при таком пожаре точно не мог сохраниться.
Исследователи сравнили настоящий удар ракетой HIMARS в Новой Каховке с ударом в Еленовке. На опубликованных спутниковых снимках уничтоженного HIMARS состава россиян в Новой Каховке можно увидеть, что от него практически ничего не осталось.
На спутниковых снимках с Еленевки видно, что здание практически не получило внешних повреждений.
Есть только признаки того, что могло произойти. И учитывая продвижение россиянами неправдоподобного сценария HIMARS, эти признаки указывают на сложную, но неловкую попытку фальсификации со стороны россии, говорится в расследовании CNN.
Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на возгорание изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии