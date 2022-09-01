Появилось расследование CNN, разбивающее российскую версию трагедии в Еленовке

11:07 11 августа Киев, Украина

Россия утверждает, что Украина использовала американское оружие HIMARS для убийства заключенных, расследование телерадиокомпаний CNN подтверждает, что это ложь.

Выводы основаны на анализе видео и фото с места трагедии, спутниковых снимков до и после взрыва, экспертных оценках криминалистов и специалистов по оружию.





Утром после теракта представитель прокремлевского телеканала Звезда указал на аккуратно разложенные фрагменты, один из которых имел серийный номер ракеты HIMARS, версию удара именно этой ракетой поддержал и официальный представитель Минобороны россии генерал Конашенков.

Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит, просмотревший изображения и видео последствий, говорит, что здание с такими тонкими стенами и металлической крышей ни за что не устояло бы после удара с такой РСЗО, а номер ракеты при таком пожаре точно не мог сохраниться.

«На этих видео нигде нет кратера, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны значительные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы увидели кратеры, разбитые потолки и стены, взорванные тела», — сказал Кобб-Смит.

«Признаков значительных повреждений взрывом на зданиях или телах почти нет. Значительная часть повреждений крыши также, похоже, вызвана ее падением, а не влиянием траектории боеприпаса или эффекта взрыва».

Исследователи сравнили настоящий удар ракетой HIMARS в Новой Каховке с ударом в Еленовке. На опубликованных спутниковых снимках уничтоженного HIMARS состава россиян в Новой Каховке можно увидеть, что от него практически ничего не осталось.

На спутниковых снимках с Еленевки видно, что здание практически не получило внешних повреждений.

Есть только признаки того, что могло произойти. И учитывая продвижение россиянами неправдоподобного сценария HIMARS, эти признаки указывают на сложную, но неловкую попытку фальсификации со стороны россии, говорится в расследовании CNN.

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. Эксперты указывают на возгорание изнутри здания, а не взрыв из-за внешнего воздействия.