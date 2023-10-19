Появились спутниковые снимки аэродромов в Луганске и Бердянске, по которым прилетели ATACMS

11:10 19 октября Киев, Украина

Появились спутниковые снимки аэродромов во временно оккупированном Бердянске и Луганске, после ракетных ударов ВСУ дальнобойными ATACMS

На снимках видны места поражения.

На снимках компании Planet Labs от 18 октября видна часть взлетной полосы бердянского аэродрома, где, как предполагается, ранее находились российские вертолеты. На снимках также видны места поражения.

OSINT-команда Tatarigami_UA проанализировала спутниковые снимки Луганского аэродрома, куда также били ATACMS.

Визуальные подтверждения показывают по меньшей мере 5 вертолетов, которые получили повреждения различной степени. Также есть

вероятность, что повреждения получили и другие объекты.

При этом авторы указывают на то, что на авиабазе заметны многочисленные следы от взрывов, что еще раз доказывает факт получения именно кассетной версии ATACMS.