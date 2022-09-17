Появились подтверждения: "генпрокурор ЛНР" стал жертвой разборок оккупантов

Гибель "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко, которого взорвали на рабочем месте - следствие разборок среди оккупантов. Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в субботу, 17 сентября, в эфире телеканала Freeдом.
По его словам, перед взрывом люди Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко.
Отметим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже считает, что взрыв в кабинете так называемого "генпрокурора", не то иное, как разборки местных уголовных группировок.
Напомним, утром 16 сентября, в Луганске прогремел взрыв в кабинете "генпрокурора". По данным российских СМИ, один человек погиб и один ранен. Судя по видео, в здании выбиты окна на третьем этаже. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
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