Появились подтверждения: "генпрокурор ЛНР" стал жертвой разборок оккупантов

11:43 17 сентября Киев, Украина

Гибель "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко, которого взорвали на рабочем месте - следствие разборок среди оккупантов. Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в субботу, 17 сентября, в эфире телеканала Freeдом.

"Начинаются внутренние разборки, был уничтожен "генпрокурор" так называемой "ЛНР". Я думаю, что это разборки между ним и гауляйтером Пасечником", - отметил он.

По его словам, перед взрывом люди Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко.

"Их бросали в подвал, требуя показаний против "генпрокурора". То есть там были внутренние интриги. Возможно, они так закончились", – подытожил Гайдай.

Отметим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже считает, что взрыв в кабинете так называемого "генпрокурора", не то иное, как разборки местных уголовных группировок.

Напомним, утром 16 сентября, в Луганске прогремел взрыв в кабинете "генпрокурора". По данным российских СМИ, один человек погиб и один ранен. Судя по видео, в здании выбиты окна на третьем этаже. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.