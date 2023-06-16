Появились первые независимые доказательства подрыва Каховской ГЭС

13:26 09 июня Киев, Украина

Ученые из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, которые подтверждают взрыв , произошедший вблизи Каховской гидроэлектростанции в ночь ее разрушения.

Об этом сообщает NPR.

"Сейсмические станции в Украине и Румынии зафиксировали взрыв на Каховской дамбе в то утро, когда она разрушилась", — пишет издание.

Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.



Magnitude estimated between 1 and 2.https://t.co/CpSSWIaqRC pic.twitter.com/QYEPL8LWEF — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 8, 2023

Анализ провела NORSAR – норвежская группа, отслеживающая сейсмические сети по всей Европе. Магнитуда события составляла от 1 до 2 баллов.

"По их данным, взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени в Украине. Это обнаружение является первым независимым доказательством того, что плотина, сдерживавшая водохранилище размером примерно с Большое Соленое озеро в Юте, была взорвана, а не "упала" из-за перенапряжения и бесхозяйственности", - подчеркивает NPR.

Как отмечают журналисты, в последние недели дамба испытывала значительную нагрузку.

"Весенние дожди заполнили Каховское водохранилище полностью, и вода переливалась через верхнюю часть плотины, которая не имела достаточно открытых шлюзов, чтобы управлять потоком. россия, контролирующая плотину, с ноября прошлого года открыла лишь несколько из 28 ворот", — отмечается в сообщении.

Напряжение и предыдущее повреждение плотины привели к предположению, что она могла "упасть" сама по себе. Но, по данным NORSAR, отслеживающей подземные ядерные испытания и другие сейсмические явления, примерно в то время, когда, как считается, была разрушена плотина, произошел взрыв

"Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва", - сказал в комментарии NPR Волкер Ойе, сейсмолог из NORSAR, проанализировавший данные.

В то же время сейсмологи не могут определить место взрыва ближе чем в пределах 20-30 километров от дамбы. Но Ойе говорит, что взрывы в этой конкретной части Украины происходят редко, поэтому взрыв, вызванный чем-то другим, был бы необычным совпадением.