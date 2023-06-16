Появились первые независимые доказательства подрыва Каховской ГЭС

Ученые из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, которые подтверждают взрыв, произошедший вблизи Каховской гидроэлектростанции в ночь ее разрушения.
Об этом сообщает NPR.
Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.— Faytuks News Δ (@Faytuks) June 8, 2023
Magnitude estimated between 1 and 2.https://t.co/CpSSWIaqRC pic.twitter.com/QYEPL8LWEF
Анализ провела NORSAR – норвежская группа, отслеживающая сейсмические сети по всей Европе. Магнитуда события составляла от 1 до 2 баллов.
Как отмечают журналисты, в последние недели дамба испытывала значительную нагрузку.
Напряжение и предыдущее повреждение плотины привели к предположению, что она могла "упасть" сама по себе. Но, по данным NORSAR, отслеживающей подземные ядерные испытания и другие сейсмические явления, примерно в то время, когда, как считается, была разрушена плотина, произошел взрыв
В то же время сейсмологи не могут определить место взрыва ближе чем в пределах 20-30 километров от дамбы. Но Ойе говорит, что взрывы в этой конкретной части Украины происходят редко, поэтому взрыв, вызванный чем-то другим, был бы необычным совпадением.
Ранее Служба безопасности заявила, что получила подтверждение того, что дамбу Каховской гидроэлектростанции взорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, полученный СБУ. Он также описывает последствия подрыва ГЭС, которые пытаются скрыть в ры, среди которых повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.
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