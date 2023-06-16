Появились первые независимые доказательства подрыва Каховской ГЭС

13:26 09 июня Киев, Украина

Ученые из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, которые подтверждают взрыв, произошедший вблизи Каховской гидроэлектростанции в ночь ее разрушения.
 
Об этом сообщает NPR.
"Сейсмические станции в Украине и Румынии зафиксировали взрыв на Каховской дамбе в то утро, когда она разрушилась", — пишет издание.
Анализ провела NORSAR – норвежская группа, отслеживающая сейсмические сети по всей Европе. Магнитуда события составляла от 1 до 2 баллов.
"По их данным, взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени в Украине. Это обнаружение является первым независимым доказательством того, что плотина, сдерживавшая водохранилище размером примерно с Большое Соленое озеро в Юте, была взорвана, а не "упала" из-за перенапряжения и бесхозяйственности", - подчеркивает NPR.
Как отмечают журналисты, в последние недели дамба испытывала значительную нагрузку.
"Весенние дожди заполнили Каховское водохранилище полностью, и вода переливалась через верхнюю часть плотины, которая не имела достаточно открытых шлюзов, чтобы управлять потоком. россия, контролирующая плотину, с ноября прошлого года открыла лишь несколько из 28 ворот", — отмечается в сообщении.
Напряжение и предыдущее повреждение плотины привели к предположению, что она могла "упасть" сама по себе. Но, по данным NORSAR, отслеживающей подземные ядерные испытания и другие сейсмические явления, примерно в то время, когда, как считается, была разрушена плотина, произошел взрыв
"Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва", - сказал в комментарии NPR Волкер Ойе, сейсмолог из NORSAR, проанализировавший данные.
В то же время сейсмологи не могут определить место взрыва ближе чем в пределах 20-30 километров от дамбы. Но Ойе говорит, что взрывы в этой конкретной части Украины происходят редко, поэтому взрыв, вызванный чем-то другим, был бы необычным совпадением.

Ранее Служба безопасности заявила, что получила подтверждение того, что дамбу Каховской гидроэлектростанции взорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, полученный СБУ. Он также описывает последствия подрыва ГЭС, которые пытаются скрыть в ры, среди которых повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.