12:38 03 октября Киев, Украина

Госдума рф опубликовала "договоры" о принятии четырех регионов Украины в состав россии, подписанные владимиром путиным и оккупационными властями регионов 30 сентября.



В "договорах" указано, что регионы сохранят свои нынешние названия, руководить самопровозглашенными ДНР и ЛНР будут "главы республик", а Херсонской и Запорожской областями - губернаторы. Установлен период интеграции регионов в экономическую, правовую и административную систему рф - до конца 2025 года. Урегулированы другие вопросы организации регионов.



Среди прочего в договорах прописано, в каких границах четыре региона "вступают" в состав россии и образовываются как федеральные субъекты. Однако формулировки вызывают много вопросов. Из них совершенно непонятно, какую именно территорию Украины россия объявляет аннексированной.

"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в российскую федерацию и образования в составе российской федерации нового субъекта", - говорится в договоре для самопровозглашенной "ДНР". Такая же формулировка и для "ЛНР". Что считается днем образования, территорией на день образования или принятия в состав рф, не уточняется.

В случае с областями формулировка немного отличается: "Пределы Херсонской области определяются границами Херсонской области, существовавшими на день ее принятия в рф и образования в составе рф нового субъекта", - говорится в документе. То же самое указывается для Запорожской области.

При этом непонятно, что включают в себя их границы на день "принятия" в рф - идет ли речь об административных границах или фактически контролируемых (и на какой момент).