Появились "договоры" о принятии четырех регионов Украины в состав рф

Госдума рф опубликовала "договоры" о принятии четырех регионов Украины в состав россии, подписанные владимиром путиным и оккупационными властями регионов 30 сентября.
В "договорах" указано, что регионы сохранят свои нынешние названия, руководить самопровозглашенными ДНР и ЛНР будут "главы республик", а Херсонской и Запорожской областями - губернаторы. Установлен период интеграции регионов в экономическую, правовую и административную систему рф - до конца 2025 года. Урегулированы другие вопросы организации регионов.
Среди прочего в договорах прописано, в каких границах четыре региона "вступают" в состав россии и образовываются как федеральные субъекты. Однако формулировки вызывают много вопросов. Из них совершенно непонятно, какую именно территорию Украины россия объявляет аннексированной.
При этом непонятно, что включают в себя их границы на день "принятия" в рф - идет ли речь об административных границах или фактически контролируемых (и на какой момент).
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