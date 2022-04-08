Появилась петиция против локдауна выходного дня

14:48 12 ноября Киев, Украина

На сайте президента появилась петиция , в которой выдвинуты требования об отмене карантина выходного дня, автор петиции обосновал свои возражения тем, что положительных результатов от таких ограничительных мер не будет.

По состоянию на 10:00 12 ноября ее подписали 6153 украинца.

"Такие ограничения никоим образом не влияют на динамику распространения болезни. Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", – говорится в тексте петиции.

По мнению автора, введение карантина выходного дня приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, уменьшению налоговых поступлений и обострению социального кризиса.



"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения карантина выходного дня" и требуют:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.

Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 11 057 новых случаев заболевания коронавирусом.