Появилась петиция против локдауна выходного дня

На сайте президента появилась петиция, в которой выдвинуты требования об отмене карантина выходного дня, автор петиции обосновал свои возражения тем, что положительных результатов от таких ограничительных мер не будет.
По состоянию на 10:00 12 ноября ее подписали 6153 украинца.
По мнению автора, введение карантина выходного дня приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, уменьшению налоговых поступлений и обострению социального кризиса.
"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения карантина выходного дня" и требуют:
- Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.
- Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.
За прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 11 057 новых случаев заболевания коронавирусом.
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