Повышению пенсионных выплат чернобыльцам - быть. Зеленский подписал закон

06:54 01 июля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Рады о повышении пенсионных выплат участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, а также лицам, пострадавшив вследствие нее. Соответствующий закон был подписан президентом вчера, 30 июня, а сегодня он частично вступает в силу.





Так, закон О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Об этом информировала пресс-служба главы государства.Так, закон О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц во вторник поддержала Верховная Рада.

"Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности - 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью - 3700 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, закон вводит государственную адресную помощь для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.



Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме тех его положений, например, относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, которые начинают действовать с 1 июля этого года.



Как сообщалось, с сегодняшнего дня пять миллионов украинских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.