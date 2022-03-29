Повышению пенсионных выплат чернобыльцам - быть. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Рады о повышении пенсионных выплат участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, а также лицам, пострадавшив вследствие нее. Соответствующий закон был подписан президентом вчера, 30 июня, а сегодня он частично вступает в силу.
Об этом информировала пресс-служба главы государства.
Так, закон О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц во вторник поддержала Верховная Рада.
Так, закон О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц во вторник поддержала Верховная Рада.
Кроме того, закон вводит государственную адресную помощь для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.
Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме тех его положений, например, относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, которые начинают действовать с 1 июля этого года.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня пять миллионов украинских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.
Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме тех его положений, например, относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, которые начинают действовать с 1 июля этого года.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня пять миллионов украинских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.
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