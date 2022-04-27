Повторные выборы в Черновцах назначены на 29 ноября

16:05 27 ноября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия назначила повторное голосование на выборах мэра Черновцов на 29 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК

“29 ноября в Черновцах повторно будут голосовать на выборах городского головы... В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей”, — говорится в сообщении.

Так, в избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата:



— Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”)



— Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).