Повторные выборы в Черновцах назначены на 29 ноября

16:05 27 ноября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия назначила повторное голосование на выборах мэра Черновцов на 29 ноября. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
“29 ноября в Черновцах повторно будут голосовать на выборах городского головы... В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей”, — говорится в сообщении.
Так, в избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата:

— Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”)

— Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).
“По итогам голосования по выборам городского головы 25 октября 2020 года указанные кандидаты получили наибольшее количество голосов избирателей. Так, Роман Кличук — 27,29% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Виталий Михайлишин — 21,33%”, — добавили в сообщении.