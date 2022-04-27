Повторные выборы в Черновцах назначены на 29 ноября

Центральная избирательная комиссия назначила повторное голосование на выборах мэра Черновцов на 29 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Так, в избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата:
— Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”)
— Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).
— Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”)
— Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии