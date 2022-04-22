Повторные выборы мэра Броваров назначены на 17 января

22:27 24 ноября Киев, Украина

Новый состав Броварской городской территориальной избирательной комиссии определился с датой проведения повторных выборов, они назначены на 17 января 2021 года.

Добавим, что Киевский окружной административный суд 9 ноября признал местные выборы в Броварах такими, которые не состоялись, и обязал городскую ТИК провести повторные выборы городского головы и депутатов городского совета.

Причиной для признания выборов несостоявшимися, админсуд указал ряд нарушений, в частности “право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки”.