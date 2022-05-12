Повторное наступление на Киев

11:43 12 мая Киев, Украина

Возможность нападения на Киев зависит от того, как будут развиваться события на востоке Украины.

Сейчас перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или России нет.



Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас каких-то перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или со стороны России военные не видят. Несмотря на то, что в течение последних дней белорусы проводят стрельбы рядом с границей с Украиной. Надо понимать, что единственный полигон в Беларуси, на котором могут происходить подобные стрельбы, находится действительно недалеко от территории Украины. И реалистичность сценария, что Лукашенко входит в эту войну со своей армией, абсолютно минимальна. У россиян сейчас ограниченный контингент находится на территории Беларуси, поэтому сейчас говорить о наступлении на Киев, к счастью, не приходится", - подчеркнул Денисенко.

Также он сообщил, что возможность нападения на Киев зависит исключительно от того, как будут развиваться события на востоке Украины.