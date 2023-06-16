Потеря контроля: россия признала утрату села в Белгородской области

Власти Белгородской области в россии признали потерю контроля над приграничным селом Новая Таволжанка.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Российский добровольческий корпус, вероятно, вошел в это село, но из-за обстрелов последних двух дней они не могут подтвердить наличие людей там.
Гладков выразил надежду на изменение ситуации, чтобы вернуть контроль над селом и убедить жителей покинуть его.
При этом он не уточнил причину, по которой власти не могут войти на территорию села.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Российский добровольческий корпус, вероятно, вошел в это село, но из-за обстрелов последних двух дней они не могут подтвердить наличие людей там.
Гладков выразил надежду на изменение ситуации, чтобы вернуть контроль над селом и убедить жителей покинуть его.
При этом он не уточнил причину, по которой власти не могут войти на территорию села.
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