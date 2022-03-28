10:44 28 марта Киев, Украина

Суммарные ориентировочные потери врага по состоянию на 28 марта 2022 г.



Личного состава – около 17 000 человек

Танков - 586 ед

Боевых бронированных машин - 1 694 ед

Артиллерийских систем - 302 ед

РСЗО - 95 ед

Средства ПВО - 54 ед

Самолетов - 123 ед

Пусковые установки ОТРК - 4

Вертолетов - 127 ед

Автомобильной техники - 1 150 ед

Корабли /катера - 7 ед

Цистерн с ГСМ - 73

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66

Специальная техника - 21