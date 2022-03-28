Суммарные ориентировочные потери врага по состоянию на 28 марта 2022 г.
Личного состава – около 17 000 человек
Танков - 586 ед
Боевых бронированных машин - 1 694 ед
Артиллерийских систем - 302 ед
РСЗО - 95 ед
Средства ПВО - 54 ед
Самолетов - 123 ед
Пусковые установки ОТРК - 4
Вертолетов - 127 ед
Автомобильной техники - 1 150 ед
Корабли /катера - 7 ед
Цистерн с ГСМ - 73
БПЛА оперативно-тактического уровня - 66
Специальная техника - 21
Личного состава – около 17 000 человек
Танков - 586 ед
Боевых бронированных машин - 1 694 ед
Артиллерийских систем - 302 ед
РСЗО - 95 ед
Средства ПВО - 54 ед
Самолетов - 123 ед
Пусковые установки ОТРК - 4
Вертолетов - 127 ед
Автомобильной техники - 1 150 ед
Корабли /катера - 7 ед
Цистерн с ГСМ - 73
БПЛА оперативно-тактического уровня - 66
Специальная техника - 21
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