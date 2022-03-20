Потери врага на 19 марта: более 14 400 личного состава

10:21 19 марта Киев, Украина

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03:

  • личного состава - около 14400 человек,
  • танков ‒ 466 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,
  • артиллерийских систем – 213 ед,
  • РСЗО - 72 ед,
  • средства ПВО - 44 ед,
  • самолетов – 95 ед,
  • вертолетов – 115 ед,
  • автомобильной техники - 914 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
  • Специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.