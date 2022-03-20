Потери врага на 19 марта: более 14 400 личного состава

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03:
- личного состава - около 14400 человек,
- танков ‒ 466 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,
- артиллерийских систем – 213 ед,
- РСЗО - 72 ед,
- средства ПВО - 44 ед,
- самолетов – 95 ед,
- вертолетов – 115 ед,
- автомобильной техники - 914 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
- Специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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