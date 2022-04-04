Потери российской оккупационной армии с начала войны

С 24 февраля по 4 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 300 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожено:
147 самолетов
134 вертолета
647 танков
1844 боевых бронированных машин
330 артиллерийских систем
54 средства ПВО
107 реактивных систем залпового огня
76 цистерн с горюче-смазочными материалами
92 БПЛА оперативно-тактического уровня
7 кораблей / легких скоростных катеров
1273 единицы автомобильной техники
25 единиц специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Уничтожено:
147 самолетов
134 вертолета
647 танков
1844 боевых бронированных машин
330 артиллерийских систем
54 средства ПВО
107 реактивных систем залпового огня
76 цистерн с горюче-смазочными материалами
92 БПЛА оперативно-тактического уровня
7 кораблей / легких скоростных катеров
1273 единицы автомобильной техники
25 единиц специальной техники
4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
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