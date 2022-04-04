Потери российской оккупационной армии с начала войны

10:23 04 апреля Киев, Украина

С 24 февраля по 4 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 300 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожено:



147 самолетов

134 вертолета

647 танков

1844 боевых бронированных машин

330 артиллерийских систем

54 средства ПВО

107 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

92 БПЛА оперативно-тактического уровня

7 кораблей / легких скоростных катеров

1273 единицы автомобильной техники

25 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.