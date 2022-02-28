Потери Российской Федерации на утро 28 февраля

09:08 28 Февраль Киев, Украина

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

Самолеты - 29
Вертолеты - 29
Танки - 191
Боевые бронированные машины - 816
Пушки - 74
ЗРК БУК - 1
Град 21
Автомобильная техника - 291
Цистерны - 60
БПЛА ОТР - 3
Корабли/катера - 2
Средства ПВО - 5
Личный состав ориентировочно - 5300 (уточняется)
 
Фото: Потери Российской Федерации на утро 28 февраля