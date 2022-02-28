Потери Российской Федерации на утро 28 февраля

09:08 28 Февраль Киев, Украина

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00



Самолеты - 29

Вертолеты - 29

Танки - 191

Боевые бронированные машины - 816

Пушки - 74

ЗРК БУК - 1

Град 21

Автомобильная техника - 291

Цистерны - 60

БПЛА ОТР - 3

Корабли/катера - 2

Средства ПВО - 5

Личный состав ориентировочно - 5300 (уточняется)