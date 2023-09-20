Потери российской армии в Запорожье существенно выросли — ISW

11:33 20 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны



В отчете приводится заявление спикера Таврической группировки войск Украины полковника Александра Штупуна о том, что 18 сентября на Таврическом направлении российские войска потеряли 313 солдат. Это гораздо больше, чем российские потери за предыдущие два дня, когда россияне ежедневно теряли примерно 200 военных.



Полковник Штупун заявил, что российские воздушно-десантные войска ведут оборонительные действия на Таврическом направлении и для прикрытия частей этих подразделений прибыли отряды Шторм-Z с призывниками-заключенными.



В Институте изучения войны предположили, что речь идет о необходимости прикрыть российские части воздушно-десантных войск во время возможного их ухода.



Ранее эксперты ISW наблюдали, как элементы российской 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии НДС проводили контратаки против ВСУ в районе Роботиного (10 км к югу от Орехова), и аналитики оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ослабли силы НДС. В последние дни потери российской армии существенно выросли в Запорожской области. Вероятно, россияне столкнулись с нехваткой боеспособных подразделений.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW) В отчете приводится заявление спикера Таврической группировки войск Украины полковника Александра Штупуна о том, что 18 сентября на Таврическом направлении российские войска потеряли 313 солдат. Это гораздо больше, чем российские потери за предыдущие два дня, когда россияне ежедневно теряли примерно 200 военных.Полковник Штупун заявил, что российские воздушно-десантные войска ведут оборонительные действия на Таврическом направлении и для прикрытия частей этих подразделений прибыли отряды Шторм-Z с призывниками-заключенными.В Институте изучения войны предположили, что речь идет о необходимости прикрыть российские части воздушно-десантных войск во время возможного их ухода.Ранее эксперты ISW наблюдали, как элементы российской 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии НДС проводили контратаки против ВСУ в районе Роботиного (10 км к югу от Орехова), и аналитики оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ослабли силы НДС.

"Отряды "Шторм-Z" чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - говорится в отчете.

В то же время, по данным ISW, российские и украинские источники отметили лучшую боевую координацию украинцев, более точный артиллерийский огонь и более мощные системы радиоэлектронной борьбы во время продвижения украинской армии к югу от Бахмута.