Потери российской армии на 13 апреля

11:19 13 апреля Киев, Украина

Общие боевые потери противника на сегодняшний день ориентировочно составили:



🔸личного состава – около 19800 человек,

🔸танков ‒ 739 ед,

🔸боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,

🔸артиллерийских систем – 358 ед,

🔸РСЗО - 115 ед,

🔸средства ПВО - 64 ед,

🔸самолетов – 158 ед,

🔸вертолетов – 143 ед,

🔸автомобильной техники - 1429 ед,

🔸корабли /катера - 7 ед,

🔸цистерн с ГСМ – 76,

🔸БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.

🔸Специальная техника – 25.

🔸Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.