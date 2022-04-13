Потери российской армии на 13 апреля

Общие боевые потери противника на сегодняшний день ориентировочно составили:
🔸личного состава – около 19800 человек,
🔸танков ‒ 739 ед,
🔸боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
🔸артиллерийских систем – 358 ед,
🔸РСЗО - 115 ед,
🔸средства ПВО - 64 ед,
🔸самолетов – 158 ед,
🔸вертолетов – 143 ед,
🔸автомобильной техники - 1429 ед,
🔸корабли /катера - 7 ед,
🔸цистерн с ГСМ – 76,
🔸БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
🔸Специальная техника – 25.
🔸Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
🔸личного состава – около 19800 человек,
🔸танков ‒ 739 ед,
🔸боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
🔸артиллерийских систем – 358 ед,
🔸РСЗО - 115 ед,
🔸средства ПВО - 64 ед,
🔸самолетов – 158 ед,
🔸вертолетов – 143 ед,
🔸автомобильной техники - 1429 ед,
🔸корабли /катера - 7 ед,
🔸цистерн с ГСМ – 76,
🔸БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
🔸Специальная техника – 25.
🔸Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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