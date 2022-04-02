Потери российских войск в живой силе составили 17,8 тыс. человек – Генштаб ВСУ

12:30 02 апреля Киев, Украина

По состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили с начала масштабного вторжения 24 февраля порядка 17,8 тыс. человек. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

личный состав ‒ 17 800 человек;

танки ‒ 631 единица;

боевые бронированные машины ‒ 1776 единиц;

артиллерийские системы – 317 единиц;

реактивные системы залпового огня ‒ 100 единиц;

средства противовоздушной обороны ‒ 54 единицы;

самолеты – 143 единицы;

вертолеты – 134 единицы;

автомобильная техника ‒ 1236 единиц;

корабли и катера ‒ 7 единиц;

цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 единиц;

специальная техника – 24 единицы;

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4 единицы.

В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.