Потери российских войск в живой силе составили 17,8 тыс. человек – Генштаб ВСУ

12:30 02 апреля Киев, Украина

По состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили с начала масштабного вторжения 24 февраля порядка 17,8 тыс. человек. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

  • личный состав ‒ 17 800 человек;
  • танки ‒ 631 единица;
  • боевые бронированные машины ‒ 1776 единиц;
  • артиллерийские системы – 317 единиц;
  • реактивные системы залпового огня ‒ 100 единиц;
  • средства противовоздушной обороны ‒ 54 единицы;
  • самолеты – 143 единицы;
  • вертолеты – 134 единицы;
  • автомобильная техника ‒ 1236 единиц;
  • корабли и катера ‒ 7 единиц;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 единиц;
  • специальная техника – 24 единицы;
  • пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4 единицы.
Данные Генштаба ВСУ

В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.

 