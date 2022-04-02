Потери российских войск в живой силе составили 17,8 тыс. человек – Генштаб ВСУ

По состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили с начала масштабного вторжения 24 февраля порядка 17,8 тыс. человек. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:
- личный состав ‒ 17 800 человек;
- танки ‒ 631 единица;
- боевые бронированные машины ‒ 1776 единиц;
- артиллерийские системы – 317 единиц;
- реактивные системы залпового огня ‒ 100 единиц;
- средства противовоздушной обороны ‒ 54 единицы;
- самолеты – 143 единицы;
- вертолеты – 134 единицы;
- автомобильная техника ‒ 1236 единиц;
- корабли и катера ‒ 7 единиц;
- цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 единиц;
- специальная техника – 24 единицы;
- пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4 единицы.
В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.
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