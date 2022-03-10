Потери российских боевиков на войне с Украиной: данные на 10 марта

Стали известны потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на утро 10 марта.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
Личный состав – более 12 000 человек.
Танков – 335, боевых бронированных машин – 1105 ед.
Артиллерийских систем – 123.
РСЗО – 56, средства ПВО – 29.
Самолетов – 49, вертолетов – 81.
Автомобильной техники – 526.
Корабли/катера – 3.
Цистерн из ГСМ – 60.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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