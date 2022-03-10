Потери российских боевиков на войне с Украиной: данные на 10 марта

12:03 10 Март Киев, Украина

Стали известны потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на утро 10 марта.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:



Личный состав – более 12 000 человек.



Танков – 335, боевых бронированных машин – 1105 ед.



Артиллерийских систем – 123.



РСЗО – 56, средства ПВО – 29.



Самолетов – 49, вертолетов – 81.



Автомобильной техники – 526.



Корабли/катера – 3.



Цистерн из ГСМ – 60.



БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.