Потери российских боевиков на войне с Украиной: данные на 10 марта

12:03 10 Март Киев, Украина

Стали известны потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на утро 10 марта.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

Личный состав – более 12 000 человек.

Танков – 335, боевых бронированных машин – 1105 ед.
 

Артиллерийских систем – 123.

РСЗО – 56, средства ПВО – 29.

Самолетов – 49, вертолетов – 81.

Автомобильной техники – 526.

Корабли/катера – 3.

Цистерн из ГСМ – 60.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий," - говорят в Генштабе.