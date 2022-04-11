Потери россии с начала войны

Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям кафиров за время вторжения:
🔻личного состава – около 19500 человек,
🔻танков ‒ 725 ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
🔻артиллерийских систем – 347 ед,
🔻РСЗО - 111 ед,
🔻средства ПВО - 55 ед,
🔻самолетов – 154 ед,
🔻вертолетов – 137 ед,
🔻автомобильной техники - 1387 ед,
🔻корабли /катера - 7 ед,
🔻цистерн с ГСМ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
🔻Специальная техника – 25.
🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
🔻личного состава – около 19500 человек,
🔻танков ‒ 725 ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
🔻артиллерийских систем – 347 ед,
🔻РСЗО - 111 ед,
🔻средства ПВО - 55 ед,
🔻самолетов – 154 ед,
🔻вертолетов – 137 ед,
🔻автомобильной техники - 1387 ед,
🔻корабли /катера - 7 ед,
🔻цистерн с ГСМ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
🔻Специальная техника – 25.
🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
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