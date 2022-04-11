Потери россии с начала войны

08:58 11 апреля Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям кафиров за время вторжения:



🔻личного состава – около 19500 человек,

🔻танков ‒ 725 ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,

🔻артиллерийских систем – 347 ед,

🔻РСЗО - 111 ед,

🔻средства ПВО - 55 ед,

🔻самолетов – 154 ед,

🔻вертолетов – 137 ед,

🔻автомобильной техники - 1387 ед,

🔻корабли /катера - 7 ед,

🔻цистерн с ГСМ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.

🔻Специальная техника – 25.

🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.