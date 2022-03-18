Потери России по состоянию на 17 марта 2022

Суммарные ориентировочные потери врага по состоянию 17 марта 2022
Личный состав - около 14 000
Танки - 444
Боевые бронированные машины - 1435
Артиллерийские системы - 201
РСЗО - 72
Средства ПВО - 43
Самолеты - 86
Вертолеты - 108
Автомобильная техника - 864
Корабли/катера - 3
Цистерны - 60
БпЛА - 11
Спец.техника - 10
Личный состав - около 14 000
Танки - 444
Боевые бронированные машины - 1435
Артиллерийские системы - 201
РСЗО - 72
Средства ПВО - 43
Самолеты - 86
Вертолеты - 108
Автомобильная техника - 864
Корабли/катера - 3
Цистерны - 60
БпЛА - 11
Спец.техника - 10
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