Потери россии на утро 30 марта

09:42 30 марта Киев, Украина

Продолжается 35-й день полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территории Украины. За это время захватчик потерял более 17 тыс. личного состава, 650 танков и более тысячи автомобильной техники, говорится в сообщении Генштаба.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:



личного состава около – 17300 человек,

танков ‒ 605 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,

артиллерийских систем – 305 ед,

РСЗО ‒ 96 ед,

средства ПВО ‒ 54 ед,

самолетов – 131 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники ‒1184 ед,

корабли /катера ‒ 7 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.

специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК – 4.



«Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий», – говорится в сообщении.