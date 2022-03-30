Потери россии на утро 30 марта

Продолжается 35-й день полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территории Украины. За это время захватчик потерял более 17 тыс. личного состава, 650 танков и более тысячи автомобильной техники, говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
личного состава около – 17300 человек,
танков ‒ 605 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
артиллерийских систем – 305 ед,
РСЗО ‒ 96 ед,
средства ПВО ‒ 54 ед,
самолетов – 131 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники ‒1184 ед,
корабли /катера ‒ 7 ед,
цистерн с ГСМ ‒ 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
специальная техника – 21.
Пусковые установки ОТРК – 4.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
личного состава около – 17300 человек,
танков ‒ 605 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
артиллерийских систем – 305 ед,
РСЗО ‒ 96 ед,
средства ПВО ‒ 54 ед,
самолетов – 131 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники ‒1184 ед,
корабли /катера ‒ 7 ед,
цистерн с ГСМ ‒ 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
специальная техника – 21.
Пусковые установки ОТРК – 4.
«Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий», – говорится в сообщении.
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