Потери РФ в «живой» силе за время войны с Украиной составили 9000 солдат – Генштаб

10:15 03 Март Киев, Украина

Совсем недавно все украинцы с тревогой следили за сводками Минздрава о пандемии. И вот, спустя несколько дней все забыли о коронавирусе и с надеждой следят за военными сводками Генштаба.

С 24 февраля по 3 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили 9000 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Уничтожено:

30 самолетов (информация уточняется)

31 вертолет (информация уточняется)

217 танков

900 боевых бронированных машины

90 артиллерийских систем

11 средств ПВО

42 реактивных системы залпового огня

60 цистерн с горюче-смазочными материалами

3 БПЛА оперативно-тактического уровня

2 легких скоростных катера

374 единицы автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Отметим, что в Минобороны РФ признали гибель 498 российских военных.

Ранее в Генштабе сообщили, что противник пытается добраться до северных окраин Киева, а также продолжает наступление в районе Харькова и Николаева.

Кроме того, в Черном море наблюдается движение четырех десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.