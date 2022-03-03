Потери РФ в «живой» силе за время войны с Украиной составили 9000 солдат – Генштаб

Совсем недавно все украинцы с тревогой следили за сводками Минздрава о пандемии. И вот, спустя несколько дней все забыли о коронавирусе и с надеждой следят за военными сводками Генштаба.
С 24 февраля по 3 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили 9000 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.
Уничтожено:
- 30 самолетов (информация уточняется)
- 31 вертолет (информация уточняется)
- 217 танков
- 900 боевых бронированных машины
- 90 артиллерийских систем
- 11 средств ПВО
- 42 реактивных системы залпового огня
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2 легких скоростных катера
- 374 единицы автомобильной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Отметим, что в Минобороны РФ признали гибель 498 российских военных.
Ранее в Генштабе сообщили, что противник пытается добраться до северных окраин Киева, а также продолжает наступление в районе Харькова и Николаева.
Кроме того, в Черном море наблюдается движение четырех десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.
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