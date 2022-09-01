Потери личного состава российских войск превысили 46 тысяч человек

10:36 26 августа Киев, Украина

С момента вторжения рф по 26 августа общие потери личного состава российских войск ориентировочно составили 46 250 человек (+400 за сутки).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожены:

1936 (+7) танков

4251 (+6) боевая бронированная машина

1040 (+3) артиллерийских систем

272 (+0) реактивных системы залпового огня

148 (+0) средств ПВО

234 (+0) самолета

202 (+0) вертолета

834 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня

196 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3162 (+2) единицы автомобильной техники и автоцистерн

99 (+0) единиц специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.