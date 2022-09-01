Потери личного состава российских войск превысили 46 тысяч человек

С момента вторжения рф по 26 августа общие потери личного состава российских войск ориентировочно составили 46 250 человек (+400 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1936 (+7) танков
- 4251 (+6) боевая бронированная машина
- 1040 (+3) артиллерийских систем
- 272 (+0) реактивных системы залпового огня
- 148 (+0) средств ПВО
- 234 (+0) самолета
- 202 (+0) вертолета
- 834 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 196 (+0) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3162 (+2) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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