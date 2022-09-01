Потери личного состава российских войск превысили 46 тысяч человек

10:36 26 августа Киев, Украина

С момента вторжения рф по 26 августа общие потери личного состава российских войск ориентировочно составили 46 250 человек (+400 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1936 (+7) танков
  • 4251 (+6) боевая бронированная машина
  • 1040 (+3) артиллерийских систем
  • 272 (+0) реактивных системы залпового огня
  • 148 (+0) средств ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 202 (+0) вертолета
  • 834 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 196 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3162 (+2) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.