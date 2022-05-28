Потери личного состава армии россии достигли 30 тысяч человек - Генштаб

Как сообщил Генштаб ВСУ утром в субботу, с 24 февраля по 28 мая общие потери личного состава войск страны-агрессора россии на территории Украины ориентировочно составили 30 тысяч – плюс 250 оккупантов за сутки.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 1330 (+8) танка
- 3258 (+12) боевых бронированных машин
- 628 (+5) артиллерийских системы
- 203 (+2) реактивная система залпового огня
- 93 (+0) средства ПВО
- 207 (+1) самолетов
- 174 (+4) вертолетов
- 503 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 116 (+1) крылатых ракет
- 13 (+0) кораблей / катеров
- 2226 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 48 (+1) единиц специальной техники
Отмечается, что за минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове убитых военных рф отгружают вагонами. Тела складывают в специальных вагонах-рефрижераторах, поскольку российская сторона отказывается забирать своих солдат и приказывает хоронить в братских могилах.
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