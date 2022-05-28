Потери личного состава армии россии достигли 30 тысяч человек - Генштаб

10:34 28 мая Киев, Украина

Как сообщил Генштаб ВСУ утром в субботу, с 24 февраля по 28 мая общие потери личного состава войск страны-агрессора россии на территории Украины ориентировочно составили 30 тысяч – плюс 250 оккупантов за сутки.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

1330 (+8) танка

3258 (+12) боевых бронированных машин

628 (+5) артиллерийских системы

203 (+2) реактивная система залпового огня

93 (+0) средства ПВО

207 (+1) самолетов

174 (+4) вертолетов

503 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня

116 (+1) крылатых ракет

13 (+0) кораблей / катеров

2226 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн

48 (+1) единиц специальной техники

Отмечается, что за минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове убитых военных рф отгружают вагонами. Тела складывают в специальных вагонах-рефрижераторах, поскольку российская сторона отказывается забирать своих солдат и приказывает хоронить в братских могилах.