Потери Черноморского флота рф: в ВМС раскрыли подробности

13:29 14 октября Киев, Украина

Сегодня, 14 октября, в эфире телемарафона пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук раскрыл некоторые подробности ударов по российскому флоту в Черном море. Он заявил, что российский корабль Павел Державин был дважды атакован у побережья Крыма. Также был поражен вражеский буксир Николай Муру.

"Вчера была "пятница тринадцатое" для Черноморского флота рф... Дважды был поражен патрульный корабль Павел Державин. Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже ушиваться из нашего Севастополя. Так же подтверждаем поражение буксира. Его отбуксируют, у него есть соответствующие повреждения", - отметил он.

По словам Плетенчука, он пока не может раскрыть детали дела и чем были атакованы российские корабли.

Напомним, что еще 11 октября крымские Telegram-каналы заявили, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль Черноморского флота рф Павел Державин.

Как сообщили очевидцы пабликам, около 10 часов утра в море раздался мощный взрыв. Российское Минобороны отказалось комментировать эту информацию.

Позже, 12 октября, спикер Военно-морских сил Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук подтвердил, что возле Севастополя повреждение получил корабль Павел Державин.

Плетенчук отказался рассказать детали этого инцидента, но сказал: "Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакую информацию об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть".

И вот, в пятницу, 13 октября, на рейде возле Севастополя снова раздались мощные взрывы. После чего в соцсетях появились видео с российским военным кораблем, за которым виден был шлейф дыма. Оккупационные власти Крыма традиционно заявили о военных учениях в Черном море и о том, что это такое "приветствие" корабля.

Однако ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщили, что у берегов полуострова были повреждены носитель крылатых ракет корабль Буян и большой патрульный корабль Павел Державин. Оба судна были атакованы дронами Морские малыши.

Сотрудник СБУ рассказал журналистам, что ведомство провело совместную операцию вместе с ВМС ВСУ. После первого подрыва (11 октября) Павела Державина тральщики и водолазы "так и не смогли обнаружить наше ноу-хау", добавил он.

"Вчера повезло подлодке Алроса, которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет Буян повторить "подвиг" Алросы не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением Морских малышей", - рассказали в Службе. В СБУ со ссылкой на организаторов спецоперации добавили: "Предупреждаем москолоту – не надо ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

Российские Telegram-каналы подтверждают, что корабль Державин снова был атакован под водой около полудня 13 октября во время выхода из Севастопольской бухты и получил повреждение винторулевой группы.

Для оказания помощи ему направили буксир, который также был атакован. Оккупанты отметили, что корабли остались на ходу, "но степень повреждения неизвестна".