Потери армии захватчиков значительно выросли почти до 52 тысяч военных

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 9 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51 900 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют: