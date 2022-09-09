Потери армии захватчиков значительно выросли почти до 52 тысяч военных

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 9 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51 900 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 2122 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.
- РСЗО – 306 (+1) ед.
- средства ПВО – 159 (+0) ед.
- самолетов – 239 (+0) ед.
- вертолетов – 211 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.
- крылатые ракеты ‒ 214 (+0)
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.
- специальная техника ‒ 114 (+4)
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