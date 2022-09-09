Потери армии захватчиков значительно выросли почти до 52 тысяч военных

10:01 09 сентября Киев, Украина

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 9 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51 900 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2122 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.
  • артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.
  • РСЗО – 306 (+1) ед.
  • средства ПВО – 159 (+0) ед.
  • самолетов – 239 (+0) ед.
  • вертолетов – 211 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 214 (+0)
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.
  • специальная техника ‒ 114 (+4)