Потери армии оккупантов на 15 апреля

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:
личного состава – 20000 человек,
танков / tanks ‒ 756 ед,
боевых бронированных машин / APV ‒ 1976 ед,
артиллерийских систем / artillery systems – 366 ед,
РСЗО / MLRS ‒ 122 ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 66 ед,
самолетов / aircraft – 163 ед,
вертолетов / helicopters – 144 ед,
автомобильной техники / vehicles ‒ 1443 ед,
корабли/катера/boats/cutters ‒ 8 ед,
цистерн с ГСМ / fuel tanks ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины . На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.
личного состава – 20000 человек,
танков / tanks ‒ 756 ед,
боевых бронированных машин / APV ‒ 1976 ед,
артиллерийских систем / artillery systems – 366 ед,
РСЗО / MLRS ‒ 122 ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 66 ед,
самолетов / aircraft – 163 ед,
вертолетов / helicopters – 144 ед,
автомобильной техники / vehicles ‒ 1443 ед,
корабли/катера/boats/cutters ‒ 8 ед,
цистерн с ГСМ / fuel tanks ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины . На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.
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