Потери армии оккупантов на 15 апреля

11:56 15 апреля Киев, Украина

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составили:



личного состава – 20000 человек,

танков / tanks ‒ 756 ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 1976 ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 366 ед,

РСЗО / MLRS ‒ 122 ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 66 ед,

самолетов / aircraft – 163 ед,

вертолетов / helicopters – 144 ед,

автомобильной техники / vehicles ‒ 1443 ед,

корабли/катера/boats/cutters ‒ 8 ед,

цистерн с ГСМ / fuel tanks ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины . На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.



На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.