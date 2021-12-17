Потери под Шумами: Зеленский срочно связался с нормандскими лидерами

20:29 26 Март Киев, Украина

Об этом заявил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович в пятницу, 26 марта.

"Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сказал Арестович на канале Украина 24 по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ.

По его словам, украинская делегация обратилась с нотой в ОБСЕ с целью, чтобы уже завтра - в субботу, 27 марта - провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

"Мы обратились в ОБСЕ для того, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответ российской стороны", - добавил Арестович.