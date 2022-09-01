"Потерь нет": Минобороны Британии заявило, что рф потеряла более 80 000 военных

19:43 25 августа Киев, Украина

Россия потеряла в Украине более 80 тысяч своих военных, включая погибших, раненых и дезертиров, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют – если объединить погибших, раненых, дезертиров – более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – сказал военный.

По данным британской разведки, продвижение войск рф на протяжении недели можно измерять в метрах.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижение россии можно измерить в метрах в неделю, а не в милях…Думаю, мы находимся в той точке, когда Россия в очень неопределенном положении", – добавил Уоллес.

По данным Генштаба ВСУ, за полгода потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 700 человек.