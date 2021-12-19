Пострадавшие в Бейруте украинцы ждут помощи

После взрыва в порту Бейрута в посольство Украины в Ливане обратилось 30 пострадавших украинцев. Они просили о небольшой финансово поддержке на восстановление их жилищ и здоровья. Об этом стало известно от Дмитрия Кулебы, главы МИД Украины на онлайн-брифинге сегодня.
По его словам, в украинское посольство в Бейруте обратилось три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.
Кулеба отметил, что одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила.
Министр добавил, что посольство занимается судьбой этих граждан.
Он также отметил, что украинская община в Ливане насчитывает пять тысяч человек.
Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет.
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