Пострадавшие в Бейруте украинцы ждут помощи

После взрыва в порту Бейрута в посольство Украины в Ливане обратилось 30 пострадавших украинцев. Они просили о небольшой финансово поддержке на восстановление их жилищ и здоровья. Об этом стало известно от Дмитрия Кулебы, главы МИД Украины на онлайн-брифинге сегодня.

"По состоянию на 9:00 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины от этого взрыва в Ливане нет", - сказал Кулеба.

По его словам, в украинское посольство в Бейруте обратилось три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.

Кулеба отметил, что одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила.

Министр добавил, что посольство занимается судьбой этих граждан.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса также", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что украинская община в Ливане насчитывает пять тысяч человек.

Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет.