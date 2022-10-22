Постпред рф трусливо покинул заседание Совбеза ООН - СМИ

07:35 22 октября Киев, Украина

Постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы "не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы". Об этом сообщает информагентство Укринформ в субботу, 22 октября.

"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения - это громоздил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале", - отметил представитель Украины.

Он также отреагировал на бегство Небензи и, в частности, выразил надежду, что вскоре рф больше не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

Кислица также процитировал постпреда рф, который уверял, что "целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Украинский постпред сообщил, что с 24 февраля в Украине зафиксировано повреждение или разрушение 51 412 объектов гражданской инфраструктуры.

Дипломат также напомнил, что с 10 октября произошло около 300 ракетных нападений и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в ряде областей.

Действия кремлевского режима согласно международному праву являются терроризмом, подчеркнул Кислица.

По его словам, неудивительно, что путин избрал новым командующим своей армии в Украине Сергея Суровикина, который имеет судимость, а также известен "своей кровожадной и преступной сущностью".

Он добавил, что российские террористы готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав плотину и агрегаты Каховской ГЭС. Это может оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.

Мир должен реагировать превентивно, чтобы не допустить подобной катастрофы, подытожил Кислица.

Напомним, что россия как постоянный член Совета Безопасности ООН на заседании в пятницу наложила вето на резолюцию S/2022/720 с осуждением так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск.