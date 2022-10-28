Постпред рф на Совбезе ООН заявил об "украинских лабораториях", "финансируемых Пентагоном". Реакция ООН

09:16 28 октября Киев, Украина

Постоянный представитель российской федерации в ООН василий небензя заявил во время заседания Совета Безопасности 27 октября, что в Украине якобы действуют финансируемые Минобороны США биолаборатории.

"Прямое участие военного ведомства США в финансировании военно-морской деятельности в Украине отражено в плане оказания технической помощи определенным реципиентам Минобороны Украины от 2018 года. Реальным получателем средств являются лаборатории Минобороны расположенные в Киеве, Львове, Одессе и Харькове", - заявил небензя.

По его словам, к 2020 году число украинских лабораторий вовлеченных в работу и финансируемых Пентагоном, достигло 30, и расположены они в общей сложности в 14 населенных пунктах.



Представители других стран-членов ООН не восприняли серьезные обвинения со стороны россии. В частности, постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала заседание "потерей времени".

"Мы знаем уже об этих всех утверждениях без каких-либо доказательств. Да и Россия знает, что эти обвинения сфабрикованы, но послушно выполняет приказы своего президента Путина. Украина не владеет биологическим оружием и технологией по ее созданию", — сказала она.

Представительница Великобритании Барбара Вудворд назвала обвинение россии "бредом" и "дикими заявлениями". Представители Франции и Норвегии в свою очередь подчеркнули, что россия использует ООН как платформу для дезинформации.

"Одна и та же делегация созывает эти заседания по той же теме. Пора бы уже включить в повестку дня совета новый пункт заседания "ни о чем", — добавил по этому поводу представитель Албании.

В то же время в украинской делегации заявили, что россия собрала уже третье заседание в рамках ООН для того, чтобы "сеять дезинформацию", и таким образом рф "странно отмечает Неделю общественной информации и СМИ ООН".