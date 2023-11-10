Поставки боеприпасов для Украины Евросоюзом могут затянуться - Bloomberg

Евросоюз вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, соответствующую информацию на этой неделе передала дипломатам государств-членов блока Европейская служба внешнеполитической деятельности, указав, что утвержденный план по боеприпасам для Украины, вероятно, не удастся выполнить за год, то есть до марта 2024 года.
Согласно планам, составленным ранее, Евросоюз обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования имеющихся запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.
Однако, подчеркивает Bloomberg, уже прошло более половины озвученного времени, а передать удалось только 30% артиллерийских снарядов.
Представитель EAS отказался давать комментарий, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Некоторые страны-члены не раскрывают детали поставок, но блок может попросить их предоставить больше данных. Этот вопрос обсудят на встрече министров обороны Евросоюза на следующей неделе.
Агентство добавляет, что поставки Украины боеприпасов становятся еще более актуальными на фоне сообщений о передаче КНДР снарядов для россии.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, соответствующую информацию на этой неделе передала дипломатам государств-членов блока Европейская служба внешнеполитической деятельности, указав, что утвержденный план по боеприпасам для Украины, вероятно, не удастся выполнить за год, то есть до марта 2024 года.
Согласно планам, составленным ранее, Евросоюз обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования имеющихся запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.
Однако, подчеркивает Bloomberg, уже прошло более половины озвученного времени, а передать удалось только 30% артиллерийских снарядов.
Представитель EAS отказался давать комментарий, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Некоторые страны-члены не раскрывают детали поставок, но блок может попросить их предоставить больше данных. Этот вопрос обсудят на встрече министров обороны Евросоюза на следующей неделе.
Агентство добавляет, что поставки Украины боеприпасов становятся еще более актуальными на фоне сообщений о передаче КНДР снарядов для россии.
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