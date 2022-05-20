Поставка оружия из США осуществляется рекордно быстро

16:38 20 мая Киев, Украина

Предоставленное вооружение США поступает в Украину за очень короткое время.

Об этом заявил представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона.

"Все оружие идет из складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти ее. Оно доезжает в Украину за часы даже иногда, менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине", - отметил посол.

По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не опрокидывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".



Кроме того, он заявил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.