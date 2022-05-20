Поставка оружия из США осуществляется рекордно быстро

Предоставленное вооружение США поступает в Украину за очень короткое время.
Об этом заявил представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона.
По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не опрокидывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".
Кроме того, он заявил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.
Кроме того, он заявил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.
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