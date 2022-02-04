Посредническая роль Эрдогана в украинском кризисе

20:06 03 Февраль Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил выступить посредником между Россией и Украиной после сегодняшних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



Взгляд на связи Турции с Украиной и Россией и возможную роль Эрдогана в качестве посредника:



Анкара имеет тесные связи как с Киевом, так и с Москвой, и Эрдоган считает, что его страна может сыграть ключевую роль в разрядке напряженности. В прошлом он предполагал, что Турция может стать площадкой для возможных мирных усилий, и возобновил предложение провести переговоры по снижению напряженности во время встречи с Зеленским.



«Турция готова взять на себя роль посредника, чтобы положить конец кризису между двумя дружественными странами, которые являются ее соседями в Черном море», — сказал Эрдоган после встречи. «Я подчеркнул, что мы будем рады провести встречу на высшем уровне, на уровне руководства или переговоры на техническом уровне».



После встречи с Зеленским Эрдоган надеется принять президента России Владимира Путина в Турции. Он сказал, что визит Путина, скорее всего, состоится после того, как российский президент вернется из Китая, где он примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.



Выступая перед журналистами перед отъездом, Эрдоган не стал предоставлять информацию о возможных посреднических планах Турции, заявив, что сначала ему необходимо встретиться с обоими лидерами.



На прошлой неделе Эрдоган заявил, что для России было бы «нерационально» вторгаться в Украину и что Турция как член На прошлой неделе Эрдоган заявил, что для России было бы «нерационально» вторгаться в Украину и что Турция как член НАТО сделает все необходимое. Однако он также говорил о необходимости «содержательного диалога с Россией», чтобы решить любые «разумные» проблемы безопасности, которые у нее могут возникнуть, и объяснить Москве, почему некоторые из ее требований «неприемлемы».



СВЯЗИ ТУРЦИИ С УКРАИНОЙ



Турция имеет исторические отношения с Украиной и прочные этнические связи с украинской крымскотатарской общиной.



Анкара выступила против аннексии Крыма Россией в 2014 году, пообещав никогда не признавать его. В Киеве Эрдоган подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым.



Член НАТО Турция поддерживает усилия Украины по вступлению в альянс.



В последние годы Анкара расширила оборонное сотрудничество с Украиной. Она продала Киеву вооруженные беспилотники Bayraktar TB2, которые использовались против пророссийских сепаратистов на востоке Украины, что вызвало гнев Москвы. Турция и Украина также планируют совместные производственные проекты в оборонной промышленности.



Во время визита в четверг, который совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной, было подписано восемь соглашений, в том числе пакт о свободной торговле.



СЛОЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ



Ситуация вокруг Украины поставила Турцию в безвыходное положение. Турция, как член НАТО пытается восстановить связи с США и другими членами альянса после неоднозначного решения купить передовые российские технологии противовоздушной обороны. Но в то же время она не может позволить себе испортить связи с Москвой.



Турции будет трудно присоединиться к потенциальным санкциям или операциям против России. Страна, которая изо всех сил пытается справиться с крупным валютным кризисом, рассчитывает на доходы от туризма, чтобы помочь своей экономике и обеспечить жизненно важную иностранную валюту, а Россия является основным туристическим рынком Турции.

Москва уже использовала эту ситуацию в прошлом, останавливая рейсы с туристами в Турцию и прекращая импорт сельскохозяйственной продукции после того, как Анкара сбила российский военный самолет, дислоцированный в Сирии в 2015 году.



Турции также необходимо действовать осторожно с Россией в Сирии. Анкаре необходимо одобрение Москвы, чтобы продолжить свое присутствие на севере Сирии, несмотря на то, что две стороны поддерживают противоположные стороны в сирийской гражданской войне. В 2020 году 37 турецких солдат были убиты в результате поддерживаемых Россией авиаударов по повстанцам в последней контролируемой повстанцами сирийской провинции Идлиб.

Еще больше усложняет ситуацию то, что Россия является основным источником природного газа для Турции и в настоящее время строит первую в стране атомную электростанцию.