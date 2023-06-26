Посольство Украины в Израиле обнародовало резкое заявление против политики Израиля относительно вторжения рф

10:59 26 июня Киев, Украина

Посольство Украины в Израиле заявило, что израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с российской федерацией. После этого в МИДе страны заявили, что вызовут посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

"Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением отмечает, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с российской федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, которые произошли в первой половине 2023 года и совпали с почти полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине. Среди них особо следует отметить безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Нетаньяху СМИ, в частности последнее — с Jerusalem Post 22 июня", — отмечается в посте украинского посольства в Фейсбук в воскресенье , 25 июня.

Дипломаты подчеркнули, что все соответствующие заявления израильского премьера всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в предоставлении Украине оборонной помощи за последние 1,5 года.

"Сначала аргументы были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с россией в Сирии и уязвимого положения еврейского населения в российской федерации. Однако в последнем интервью появились вполне вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного вооружения с поля боя в Украине сирийскому и иранскому режимам", — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что недавно израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с министерством иностранных дел россии. Кроме того, была достигнута договоренность о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже была бесплатно выделена земля, представленная Министерством иностранных дел как "большое достижение".

"Стоит отметить вопиющее пренебрежение моральными границами, продемонстрированное многими высокопоставленными израильскими чиновниками, принявшими участие в дипломатическом приеме, устроенном посольством россии в Иерусалиме всего неделю назад. Более того, Министерство иностранных дел Израиля сохраняет мертвое молчание по поводу регулярных антисемитских заявлений, сделанных путиным и его приспешниками", — заявили украинские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что в то время как демократические страны налагают санкции на россию как на террористическую страну, ежедневно совершающую военные преступления, Израиль не ввел никаких санкций, более того, за последние два года он увеличил двустороннюю торговлю с рф.



Так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция, отметили дипломаты.

“К сожалению, израильское правительство мало учитывает мнение собственного народа и игнорирует призывы мировой еврейской диаспоры, однозначно поддерживающей Украину в ее борьбе против российского государственного терроризма. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!"– отмечается в заявлении.

В ответ в МИД Израиля заявили, что вызовут посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

"Министерство иностранных дел планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука для оглашения выговора после того, как посольство выступило с резким заявлением против политики Израиля по поводу войны в его стране", — пишет The Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил во время брифинга, что "несмотря на сложность с россией, Израиль поддерживал Украину с начала войны до сегодняшнего дня, общественность поддерживала ее территориальную целостность и суверенитет и голосовала за осуждение россии на международных форумах", пишет издание.



Министр отметил, что в прошлом году Израиль направил в Украину беспрецедентную, по его словам, сумму — 80 миллионов шекелей, а в этом году еще больший бюджет для помощи Киеву.



Кроме того, Коэн отметил, что израильская система предупреждения о ракетном ударе, которую испытывают в Киеве, спасет жизнь мирным украинцам.