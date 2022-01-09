Посольство США прекращает выдачу виз россиянам

12:28 30 Апрель Киев, Украина

Посольство США в Москве сокращает штат сотрудников и прекращает выдачу неиммиграционных и недипломатических виз.

Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства в пятницу, 30 апреля.



Такие действия связаны с запретом на наем иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.



Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.



Напомним, 21 апреля МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Также в РФ запретили американским диппредставительствам нанимать иностранных граждан.