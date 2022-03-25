Посольство США поздравило украинцев с 25-й годовщиной принятия Конституции Украины

14:16 28 июня Киев, Украина

Представитель американского дипведомства Кристина Квин поздравила украинцев с Днем Конституции и отметила, что США поддерживали и будут поддерживать Украину в ее противостоянии агрессии РФ.

Об этом сообщает посольство США со ссылкой на Фейсбук Кристины Квин.

"По случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины мы отмечаем долгий, напряженный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат сотрудничество с Украиной для достижения её евроатлантических устремлений и развития успешного, светлого будущего для всех украинцев", - говорится в посте.

В Украине 28 июня отмечается День Конституции. В этот день в 1996 году в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.