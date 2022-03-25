Посольство США поздравило украинцев с 25-й годовщиной принятия Конституции Украины

Представитель американского дипведомства Кристина Квин поздравила украинцев с Днем Конституции и отметила, что США поддерживали и будут поддерживать Украину в ее противостоянии агрессии РФ.
Об этом сообщает посольство США со ссылкой на Фейсбук Кристины Квин.
В Украине 28 июня отмечается День Конституции. В этот день в 1996 году в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.
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